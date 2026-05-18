元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が17日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。芸能人の裏アカと承認欲求について持論を語った。「（SNSの）裏アカとかどう思う？俺めっちゃ嫌いなんだけど、芸能人めっちゃ裏アカやるじゃん」と切り出した鈴木氏。「正直あれ、バカだと思ってるんだけど。だって絶対バレてると思わない？」とぶっちゃけた。社会学者の古市憲寿氏は「抑えきれ