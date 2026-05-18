タレントの辺見えみり（49）が、広々とした自宅を掃除する様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】辺見えみりの広々とした自宅（複数カット）12歳の長女を育てている辺見。Instagramでは、長女と自宅で過ごす様子や、緑が鮮やかなベランダ、ベッドやインテリアが置かれた寝室など、広々とした自宅をたびたび披露してきた。広々とした自宅での掃除風景に反響5月16日には「ちょっとゆっくりモードで、麦（愛犬）に見守ら