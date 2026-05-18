ラグビー・ＮＴＴリーグワンでレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の埼玉は１８日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。９日に最終節を終え、休暇をはさんで３１日のプレーオフ（ＰＯ）準決勝に向けてチームは再始動。ＳＯ山沢拓也が取材に応じ「プレーオフは総力戦。チームが大事にしているところを全員が理解して、チームのためにやれるかが大事」と、表情を引き締めた。午後２時から始まったこの日の練習。山沢は、同４時５０