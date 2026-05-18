ＪＲＡはオークスのプレレーティングを５月１８日に発表した。数値を持つ馬で、今年のレーティング最高値は桜花賞馬のスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で１１６Ｍ（１６００から１８９９メートル）。２位で１０９Ｍのドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）に７差をつけ、断然トップとなっている。３位の１０８Ｉ（１９００〜２１００メートル）が、フローラＳ優勝馬ラフターラインズ