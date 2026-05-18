ソフトバンクの倉野信次チーフ投手コーチ（５１）が１８日、登録を抹消された上沢直之投手（３２）の状態について言及した。上沢は１５日の楽天戦（楽天モバイル）に先発し、３回４失点（自責０）で降板。その後、１７日に登録抹消となった。小久保監督は「いったんリハビリに行くことになると思う。しばらくはいないもんだと考えている」と右腕のコンディション不良を説明していた。この日、倉野コーチは右腕の状態について