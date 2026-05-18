女優の綾瀬はるか（４１）のスタッフＳＮＳが１８日に更新され、カンヌ映画祭での様子が公開された。インスタグラムで「映画「箱の中の羊」第７９回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されました映画「海街ｄｉａｒｙ」以来のレッドカーペットとなり、素敵な１日になりました！」とつづられると、レッドカーペットでのショットをアップ。オフショルの黒ドレス姿で共演したお笑いコンビ「千鳥」の大悟らと笑顔で手