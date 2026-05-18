【モデルプレス＝2026/05/18】綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が出演する「キリングッドエール」の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30秒）、「キリングッドエール 大合唱篇」（90秒）が5月18日より全国で順次放映される。【写真】ミセスら、 総勢約500人のコーラス隊・楽器隊とダイナミックに歌唱◆綾瀬はるか・ミセス・浜辺美波・鈴木亮平「GOOD DAY」ダイナミックに歌唱静寂の中響き渡