バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路が16日、ファン感謝デーイベントを行い、今シーズン限りでの退団が決まった女子日本代表の宮部藍梨選手らが参加。姫路のファンとふれあった。4月12日のSVリーグ女子チャンピオンシップ・クォーターファイナル（準々決勝）で大阪マーヴェラスに敗れ、今シーズンを5位で終えた姫路。約1か月が経過した5月16日には、すでに帰国の途に就いた外国籍選手（ミラ・トドロヴァ選手、カミ