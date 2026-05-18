総額3億円を超えるとみられています。不正発注の疑いで元社員を逮捕です。 【写真を見る】被害総額3億円超か 銅資材を不正発注の疑い 中部電力グループの変圧器メーカー｢愛知電機｣の元社員 50歳の男を逮捕 逮捕されたのは、中部電力グループの変圧器メーカー「愛知電機」の元社員・山口慎介容疑者（50）で、社内の手続きを経ずに銅資材を発注。商品を会社に納めないうえに代金約840万円を支