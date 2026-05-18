ロンドン中盤にドル売り一巡となっている。ロンドン序盤に米債利回りの上昇一服を受けてドルが売られたが、その後、ドル売りは一巡している。 ユーロドルはロンドン序盤に強含み、一時1.1645付近まで上昇したが、その後は伸び悩み、ロンドン序盤の上げをほぼ帳消しにしている。ポンドドルはロンドン序盤に水準を切り上げ、一時1.3380付近まで上昇したが、その後は値を削り、1.3340台に押し戻される場面があった。