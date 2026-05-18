今が旬の「初ガツオ」。燃料の高騰の影響を受けつつも、今、お得に買えるようです。今が旬の初ガツオ。高知県の中土佐町は豊漁に沸き立っています！高知・中土佐町池田洋光 町長「今年のカツオは豊漁で、味も脂がのっておいしい、イチオシ」報告「みなさん、カツオを求めてすごい行列です」現在は「かつお祭」の期間中で、おいしいカツオを求めて日本全国から多くの人が訪れていました。香川から「（Q.中土佐町のたたきは違