栃木県で起きた強盗殺人事件。実行役の一部の少年は、指示役とみられる20代の夫婦について、「事件当日に初めて会った」などと話していることが新たにわかりました。■“実行役”高校生の一部「夫婦と事件当日に初めて会った」強盗殺人容疑で逮捕されたのは、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）。生後7か月の赤ちゃんがいる20代夫婦です。夫は羽田空港で海外へ飛び立つ直前に、妻は赤ちゃんとビジネスホテルの客室にいた