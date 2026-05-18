暑くなってくると、食卓にのぼる機会が増えるのが「そうめん」。【写真を見る】モチモチ食感！常識を覆す“生そうめん”ごま油や豆乳を入れるなど各家庭の工夫も気になりますが、食感がクセになる「生そうめん」はいかがでしょうか？ごま油、豆乳、食べるラー油…街の人に聞いたそうめんアレンジシンプルに麺つゆで食べるのも良い、「そうめん」のアレンジレシピを大調査。20代「夏になると週3ぐらい食べます」「ごま油、塩、鶏