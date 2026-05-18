オランダ・ロッテルダム港に向かうクルーズ船「MVホンディウス」（奥）＝18日（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】ハンタウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「MVホンディウス」が18日、オランダ西部ロッテルダムに入港した。乗員25人と医療従事者2人の計27人に発症はみられないが、下船後は数週間の隔離生活に入る。全員が下船後、クルーズ船は消毒される。地元メディアが報じた。27人の国籍はフィリピンが17人、オラン