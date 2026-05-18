ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ!」の伝説的企画について語る場面があった。同番組の話題になると、鈴木氏は「よゐこ」の濱口優と仲が良かったといい、あるドッキリを考えたと語る。「バカって言われていた濱口さんに“半年間勉強して大学に受かったら、メンバーがめっちゃ驚くんじゃ