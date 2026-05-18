黒島結菜主演の映画「未来」の公開御礼舞台挨拶が１７日に東京都内で行われ、元天才子役の野澤しおり（１５）が出席した。美形の１５歳となり、白レースのワンピにショート丈のジャケットをはおって登壇した。ドラマ「マイファミリー」「二月の勝者−絶対合格の教室−」などで活躍。「芸能界特技王決定戦ＴＥＰＰＥＮピアノ対決」の天才ピアノ少女としても知られる。イベント登場がネットでも話題となっており「びっくり