俳優水上恒司（27）と東方神起ユンホ（40）が18日、都内で映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、29日公開）の公開直前イベントに登場した。水上は新宿中央署の破天荒な新人・相葉四郎役、ユンホは韓国のクールなエリート刑事チェ・シウ役で、相性最悪の日韓警察バディを演じた。水上は「爽快な後味のスカッとする映画。来週公開を控えているということでワクワクしています」と話した。韓国で累計動員4000万人を突破し