今年9月開幕のアジア大会に向け、準備も着々と進んでいます。5月18日、実際の会場で警察や消防が訓練を行いました。 【写真を見る】アジア大会前に会場で訓練 複数の観客が刺され “将棋倒し”も発生した想定…消防や警察 医師などが手順確認 愛知･岡崎市 愛知県岡崎市のバレーボール会場「岡崎中央総合公園 体育館」で行われた訓練は、複数の観客が刺され、さらに逃げようとした観客が将棋倒しとなって多数のけが人