日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が18日、技術委員会後にメディアブリーフィングを行い、長期離脱中のMF南野拓実(モナコ)について、北中米W杯を戦う日本代表チームにサポート役として帯同することを明らかにした。南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス(フランス国内杯)のオセール戦で負傷し、左膝前十字靭帯断裂と発表された。森保ジャパンで10番を背負い、攻撃の中核を担ってきたが、北中米W杯までの復帰