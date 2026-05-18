テレビ朝日系列で7月に放送がスタートするドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』（以下、『クロスロード』）で今田美桜が主演を務めることが発表された。今田にとってはNHK連続テレビ小説『あんぱん』（2025年）で朝ドラヒロインに抜擢されて以降、初の連続ドラマ出演であり、本作はテレビ朝日系列ドラマでの初主演でもある。 参考：今田美桜、朝ドラ『あんぱん』後初の連ドラで医師役に初