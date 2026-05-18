Ayaseが、EP『dialogue』を5月27日にリリースする。 （関連：星野源と米津玄師、Ayase、三浦大知……『EIGHT-JAM』前に振り返る交流エピソード、音楽でつながる才能たち） 同EPは、Ayaseのシンガーソングライターとして初めての作品。全5曲入りの同EPは、全曲の作詞、作曲、編曲、歌唱をAyase自身が手がけたオールプロデュース作品だ。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を