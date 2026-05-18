FC大阪は18日、25年シーズン限りで退団したFW堀越大蔵の移籍先がオーストラリア2部のNWS SPIRIT FCに決定したことを発表した。1996年9月14日生まれの29歳は、多摩大目黒高、東海大を経て新潟シンガポールに加入。その後はフィリピンやタイでプレーし、25年からFC大阪に加入していた。