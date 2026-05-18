【その他の画像・動画等を元記事で観る】 綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が出演する“キリングッドエール”の新TVCM『キリングッドエール 想いがつまったビール篇』（30秒）、『キリングッドエール 大合唱篇』（90秒）が、5月18日より全国で順次放映開始となった。 ■ CMは大森元貴のハミングからスタート 本CMでは、綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が