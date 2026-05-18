この記事をまとめると ■重機オペレーターは周囲や地盤を読みながら繊細な操作を行う ■ベテランほど機械の癖や異音に敏感で動きも滑らかになる ■重機操作には経験で培われた感覚や現場との連携力が求められる ただレバーを動かしているわけじゃない 大きな油圧ショベルを動かし、土をすくい、岩を崩し、ダンプに積み込む。その姿には迫力があり、機械の力で現場を一気に進めているように見える。しかし実際にその働きを司って