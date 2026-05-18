北朝鮮の金正恩総書記が、「国境線を要塞にする」と言及しました。【映像】「国境線を要塞にする」と言及した金書記北朝鮮メディアは、金総書記が軍の指揮官らを招集し、領土防衛政策について「南部国境を守る部隊を強化して、国境線を難攻不落の要塞にする」と指示したと伝えました。金総書記は、「戦争をより徹底的に抑止するための重要な決定」として、「まず思想と信念で祖国を守らなければならない」と強調しています。