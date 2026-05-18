ボートレース浜名湖「日伯友好記念ブラジル杯」の3日目が18日に行われ、19日の12R優勝戦メンバーが決定した。渡辺裕貴（40＝静岡）が、3Rを4コース捲り差し、12Rを2コース差しで制して連勝。勝負駆けを成功させ、地元勢で唯一の優出。優勝戦の5号艇を獲得した。「大分いい感じになりました。バランスが取れていて、どちらかと言えば出足がいい。乗り心地も問題ないし、伸びも悪くないです優勝戦は気象条件に合わせてしっかりカ