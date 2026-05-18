政府は18日、関係省庁横断で高性能化するAIのリスクに対応するための会議を初めて開き、対策パッケージをとりまとめました。18日、AI性能の高度化に伴うサイバー脅威への「対策会議」が初めて開かれました。会議後、松本サイバー安全保障担当大臣はサイバーセキュリティー対策として、重要インフラ事業者からの情報共有やAIの安全性を評価する機関である、AISI（AIセーフティ・インスティテュート）などと連携し、国家サイバー統括