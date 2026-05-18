タイの首都バンコクで、貨物列車が踏切内で止まっていた路線バスと衝突し、30人以上が死傷した事故で、列車の運転士から薬物の陽性反応が出たと報じられました。タイ当局は運転士を拘束しています。この事故は、バンコクの中心部で16日、踏切を通過しようとした貨物列車が線路上で止まっていた路線バスに衝突。複数の車やバイクも巻き込まれるなどして、バスの乗客ら少なくとも8人が死亡、およそ30人が負傷したものです。タイメデ