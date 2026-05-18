横浜地裁（資料写真）オンラインカジノで利用客に賭博をさせた上、その収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、常習賭博や組織犯罪処罰法違反などの罪に問われた男の被告（４５）の判決公判が１８日、横浜地裁であった。高橋康明裁判官は「大規模な組織的かつ計画的な犯行」と述べ、懲役１０年、罰金８００万円、追徴金約６７億円（求刑懲役１３年、罰金１千万円、追徴金約６７億円）を言い渡した。