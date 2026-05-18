女優橋本愛（30）が18日、都内で主演する映画「祝山」（武田真悟監督、6月12日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。民俗学や呪術を題材にした作品で知られる作家・加門七海氏が自身の体験を元にした同名小説が原作。ホラー映画としては10年ぶりの主演。撮影初日となった家のシーンで「急に照明が点滅しはじめて…」と恐怖体験を披露。だが、「それ以外は割と平和だった」という。「撮影前、立派な神社でおはらいをしていただい