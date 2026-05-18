６月に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の日本代表に選出されたＭＦ佐野海舟（マインツ）が１８日、羽田空港で取材に応じ、今夏の移籍について触れた。この日ドイツから帰国した佐野は、今季ドイツ１部で全３４試合にフル出場。チームの絶対的な主力として戦い抜いた。「守備の面でチームに貢献できたと思う。体力的なしんどさもあったが、頭を常に動かして自分のやるべきことを整理しながらやれた」と振り返った。デュエル勝利数