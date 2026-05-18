元放送作家の鈴木おさむ氏が１８日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅｒのカノックスターのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。放送作家時代を振り返った。鈴木氏は１９歳のころから放送作家として３２年間活動。カノックスターから「今まで放送作家人生で１番キツかったやつって何ですか？」と質問されると、フジテレビ系バラエティー「めちゃ×２イケてるッ！」に携わっていた時のことを回想し「週１回会議があって、夜８時から朝