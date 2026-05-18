【ローソン】では、カスタードクリーム好きにはたまらない「コラボスイーツ」を販売中。がぶっと頬張ればとろっととろけるクリームに思わず笑顔がこぼれそう。今回はそんな「新作スイーツ」を厳選してご紹介します。気になる人は早めにチェックして。 クリームとホイップの2種類をIN！ 4/28より販売がスタートした「カスタードバナナクレープ」\329（税込