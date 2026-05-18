ジムのストレッチエリアで、スマホをいじりながらくつろぐ男性。彼が長く陣取っているため、その場所が使えない状況でした。諦めて帰ろうとしたそのとき、スタッフがかけた一言に考えさせられて──。今回は、筆者がジムで体験した出来事をご紹介します。 自宅並みにくつろぐ人 通っているジムのストレッチエリアで、少し気になる光景を見かけました。マットは2つあり、そのうちの1つで30代くらいの男性が仰向けになり、