◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が５連敗で７敗目を喫した。平幕・豪ノ山（武隈）の当たりを受け止めて右をねじ込んだ。入れ替えて寄ったが、土俵際ではたき込まれた。軍配は豪ノ山に上がった。豪ノ山の足が先に出ている可能性があり、物言いがついたが、結果は変わらなかった。土俵下で見た幕内後半戦の尾上審判長（元小結・浜ノ嶋）は「本来の相撲内容じゃない。どこか悪くなってなけ