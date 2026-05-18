女優・倉科カナ（３８）のお茶目な投稿に、ファンがもん絶している。１８日までにインスタグラムで「お久しぶりですなんか音が取れてなかった、、、アテレコに使って良いよー笑」とつづり、笑顔で手を振る動画をアップ。白いノースリーブ衣装でのお茶目な姿になっている。「音楽入れてアップし直したからコメントくださった方、ごめんよーまたメッセージくれたら嬉しい」と呼びかけた。この投稿にファンからは「か、か