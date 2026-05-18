グラビアアイドル・タレントの風吹ケイ(27)が17日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催されたボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード」湘南予選のグラマラス部門で優勝したことを明かした。 【写真】さすが大会優勝ボディ引き締まっているのに“出るところは出てる” 風吹は「SSA glamorous部門優勝しました!!!」と題し、大会でゴージャスな水着姿になった自身の姿を公開。部門名の通りグラ