グラビアアイドルの麻倉瑞季が17日、自身のX(旧ツイッター)を更新。千葉県の幕張メッセで行われた「にじさんじフェス2026」でのショットを公開し、刺激的な姿が反響を呼んでいる。 【写真】しゃがまなくてもボリュームが違うぺろっに我慢の限界 16、17日の2日間にわたって開催されたVTuberグループ「にじさんじ」の大型イベント。過去にコラボもしている麻倉は「今年もにじフェスに行ってきました！め