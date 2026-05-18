綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、18日から全国で順次放映されるキリンビール「キリングッドエール」の新テレビCMに出演する。【動画】大森元貴のハミングではじまり…新アレンジ「GOOD DAY」の新CM同商品は、発売開始から約3ヶ月で累計販売本数5000万本を突破。反響を受けたことから、今回の新CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30秒）、「キリングッドエール 大合唱篇（仮）」（90秒）