俳優の水上恒司が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。【集合ショット】水上恒司らも不安げ？とにかく明るい安村の大胆姿闇バイトのリーダー役として出演する安村がMCも務めた。安村は「とにかく明るい安村改めとにかく悪い安村です」と自己紹介。「安心してください。はいてますよ！」とおなじみのフレーズを言い