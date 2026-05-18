14日、赤間二郎国家公安委員会委員長が定例記者会見を開催。自転車の2人乗りに言及し、現在「小学校入学前まで」とされている子どもの範囲拡大の検討を進める方針を示した。 自転車への青切符制度が導入されたことをきっかけにさまざまな意見が寄せられており、その中には、自転車の幼児用座席に同乗できる子どもの範囲を広げてほしいといった要望があることを明かした赤間氏。以前は「6歳未満」だったのが、2020年から2021年に