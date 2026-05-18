片山財務相は、フランス・パリで行われるG7＝主要7か国財務大臣・中央銀行総裁会議を前に、日本の長期金利の高騰について記者から問われ、「あらゆるリスクを最小限にするようにという指示を高市総理大臣からいただいている」と述べました。その上で、G7会議でも中東情勢も含めたさまざまな議論をするとし、「リスクの最小限に向けて、きちっと対応していく」としました。一方、高市首相は中東情勢を受けた物価高などへの対応とし