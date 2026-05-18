『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の秘書を務めるフリーアナウンサーの増田紗織が、18日放送のテレビ朝日系『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（後7：00）に初出演した。【写真】『Qさま』登場…元ABCテレビの増田紗織アナ増田アナは、ABC時代に『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラ