俳優の水上恒司、ユンホ（東方神起）が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。【動画】東方神起ユンホ、ママチャリで新宿を駆け抜けた撮影を振り返る「太ももがピンチになりました」『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、