7人組女性アイドルグループ、fav me（ファボミー）が18日、東京・江東区の豊洲PITでデビュー1周年記念公演を行った。オールスタンディングのfan me（ファンネーム）の大歓声に包まれながらデビュー曲「New World」で幕開け。その後も「ちゅーしよう」「ギュッてして！」「蒼のラブレター」「ケーキを食べればいいんじゃない！？」へとノンストップで全力パフォーマンス。ステージを縦横無尽に動き回りながら、中本こまり（23）は「