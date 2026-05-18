犬が『楽しくない』ときにみせる態度や行動5選 犬は『楽しくないなぁ』『つまらない…』と感じると、共通した態度や行動をとります。愛犬のネガティブな気持ちに気づいてあげられるよう、ご紹介するサインを確認してみましょう。 1.大きく短いため息をつく 犬もため息をつきますが、その理由は大きくふたつに分かれます。一つ目は満足したときに出る『ふぅーっ』という長いため息。ごはんを食べた、散歩に行った