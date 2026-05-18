2匹のワンコと毎日一緒に過ごしているママさんが、珍しく外泊したら…？ワンコたちのお留守番中の様子と再会時の光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破しています。 【動画：毎日一緒にいたママが『突然の外泊』をして戸惑う犬たち→あまりにも健気な光景と『再会の瞬間』】 いつも一緒にいるママが外泊したら… YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」に投稿されたのは、いつも一緒に過ごし