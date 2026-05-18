赤ちゃんが生まれた時から、大型犬と一緒に育ったら…？あまりにも尊い成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万6000回再生を突破しています。 【動画：生まれた時から大型犬と一緒に育った赤ちゃん→いつも優しく寄り添って…素敵すぎる『1年半の成長記録』】 生まれたばかりの赤ちゃんと大型犬 TikTokアカウント「pino_abema2」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ピノ」くんと一緒に育った