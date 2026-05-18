全国各地で季節外れの暑さとなっている18日。県内でも晴れ間が広がり、各地でことし初めて気温が30度を超える“真夏日”を観測しました。さんさんと太陽が照り付ける18日の魚沼市。田んぼには農作業をする人の姿も…魚沼市小出では午後2時までに日中の最高気温が32.9℃となり、ことし初めての真夏日を観測しました。【農作業中の人】「去年はもうちょっと5月っぽい雰囲気で田植えができた。暑いです、きょう本当に」北陸地方が高気