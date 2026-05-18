【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】AI時代の到来で、ビジネスシーンのスマート化が進行中だ。リモートワークやハリブリッドワークの現場では、デジタルギアが仕事効率化の決め手。効率化と時間短縮に繋がる最新7アイテムをピックアップした！＊＊＊現在ではやスマホやPCのAI対応は当たり前。トレンドは周辺機器でのAI機能活用だ。イヤホンや、スマートウォッチ、タブレット、ドッキングステーション、マウス、ボ